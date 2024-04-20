«Русские любят сгущёнку. И мне она нравится». Интервью с брутальным канадским армрестлером

Интервью с канадским армрестлером Девоном Ларраттом: битвы с Сагинашвили и Цыпленковым, сгущёнка и статус клоуна.

Специально для «Чемпионата» Девон Ларратт – о литрах кленового сиропа, своей клинике в Гондурасе и битве с Леваном Сагинашвили.

В субботу, 20 ноября в Стамбуле (Турция) в рамках промоушена East vs West состоится один из самых ожидаемых поединков в истории армрестлинга: действующий чемпион мира в супертяжёлом весе канадец Девон Ларратт встретится с могучим грузином Леваном Сагинашвили.

Фото: Из личного архива Дэвона Ларратта

В 2022 году Сагинашвили буквально разгромил соперника, получившего травму бицепса. И Ларратту пришлось отдать свой молот, который вручается сильнейшему армрестлеру мира. Два года спустя состоится реванш, который можно будет посмотреть на «Кинопоиске». И главная схватка, и весь кард турнира East vs West 12 будут доступны зрителю с 20:00 по Москве.

Ну а в качестве разогрева предлагаем вам прочитать эксклюзивное интервью Ларратта корреспонденту «Чемпионата». Что значит для него поединок с Сагинашвили? Как он относится к статусу клоуна и шута? Сколько кленового сиропа он пьёт, чтобы восстановить вес? Помнит ли он своё противостояние с Денисом Цыпленковым? Читайте и узнаете ответы на все вопросы!