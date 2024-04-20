В ВАДА назвали возмутительным заявление директора USADA о китайских пловцах

Всемирная антидопинговая организация (ВАДА) отреагировала на заявление исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который назвал решение организации не дисквалифицировать 23 китайских пловца, в анализах которых был обнаружен допинг, «ножом в спину чистым спортсменам и предательством всех атлетов»

«Всемирное антидопинговое агентство удивлено возмутительными, ложными и дискредитирующими высказываниями Трэвиса Тайгарта, который выдвинул очень серьёзные обвинения в адрес ВАДА в связи с ситуацией с 23 пловцами из Китая, о котором сообщили в СМИ.

Обвинения господина Тайгарта политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу ВАДА по защите чистого спорта во всём мире. ВАДА отмечает, что компрометирующие комментарии были сделаны без каких‑либо подтверждающих доказательств.

Следует отметить, что после ложных обвинений господина Тайгарта у ВАДА нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий», — сказано в релизе на сайте ВАДА.

Ранее ВАДА сообщило, что не будет применять санкции в отношении китайских спортсменов, так как не может доказать их виновность в приёме запрещённых веществ.