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Александра Горячкина сыграла вничью с Тань Чжунъи в 13-м туре турнира претенденток

Александра Горячкина сыграла вничью с Тань Чжунъи в 13-м туре турнира претенденток
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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с лидером соревнований представительницей Китая Тань Чжунъи в 13-м туре турнира претенденток. Теперь россиянка лишилась даже теоретических шансов выиграть турнир на тай-брейке.

Шахматы. Турнир претенденток 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Тань Чжунъи - Александра Горячкина
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Тань Чжунъи
Окончено
1/2:1/2
Александра Горячкина

Для россиянки это девятая ничья на турнире. Ранее она также одержала две победы и потерпела два поражения.

Сейчас Александра занимает третье место, имея в своём активе 6,5 очка. Тань Чжунъи располагается на первой строчке с 8,5 очка.

В следующем туре, который пройдёт завтра, 21 апреля, и станет последним на турнире претенденток, Горячкина сыграет с Нургюл Салимовой из Болгарии.

Напомним, победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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