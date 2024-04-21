Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 20 апреля
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20 апреля состоялся 13-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира восьмого игрового дня завершены.
Результаты игрового дня 20 апреля
- Ян Непомнящий (Россия) — Хикару Накамура (США) — 1/2:1/2.
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0:1.
- Видит Гуджрати (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1/2:1/2..
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0.
Таким образом, Непомнящий набрал 8 очков, разделяя вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира представитель Индии Доммараджу, у которого 8,5 очков.
Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.
Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».
Материалы по теме
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Хикару Накамура
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Хикару Накамура
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Рамешбабу Прагнанандха - Фабиано Каруана
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Рамешбабу Прагнанандха
Окончено
0:1
Фабиано Каруана
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Видит Гуджрати - Ниджат Абасов
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Видит Гуджрати
Окончено
1/2:1/2
Ниджат Абасов
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 13-й тур, Торонто, Канада
Гукеш Доммараджу - Алиреза Фируджа
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Гукеш Доммараджу
Окончено
1:0
Алиреза Фируджа
Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:
Комментарии
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