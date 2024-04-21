Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 20 апреля

20 апреля состоялся 13-й тур Турнира претендентов — 2024. Все четыре партии мужского турнира восьмого игрового дня завершены.

Результаты игрового дня 20 апреля

Ян Непомнящий (Россия) — Хикару Накамура (США) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0:1.

Видит Гуджрати (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1/2:1/2..

Гукеш Доммараджу (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0.

Таким образом, Непомнящий набрал 8 очков, разделяя вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира представитель Индии Доммараджу, у которого 8,5 очков.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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