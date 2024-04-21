Турнир претендентов — 2024: расписание дня 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, состоится 14-й тур Турнира претендентов — 2024 по шахматам, который станет заключительным в случае отсутствия необходимости проведения тай-брейков. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все партии начнутся в 21:30 мск.

Хикару Накамура (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).

(США) — (Индия). Алиреза Фируджа (Франция) — Видит Гуджрати (Индия).

(Франция) — (Индия). Ниджат Абасов (Азербайджан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

(Азербайджан) — (Индия). Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия).

За тур до финиша турнира претендентов единолично лидирует Гукеш Доммараджу из Индии, в активе которого 8,5 очка. Также на общую победу претендуют российский гроссмейстер Ян Непомнящий, Хикару Накамура из США и его соотечественник Фабиано Каруана, набравшие по восемь очков.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.