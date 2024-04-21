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Турнир претендентов — 2024: расписание дня 21 апреля

Турнир претендентов — 2024: расписание дня 21 апреля
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Сегодня, 21 апреля, состоится 14-й тур Турнира претендентов — 2024 по шахматам, который станет заключительным в случае отсутствия необходимости проведения тай-брейков. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь Турнира претендентов

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все партии начнутся в 21:30 мск.

  • Хикару Накамура (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).
  • Алиреза Фируджа (Франция) — Видит Гуджрати (Индия).
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
  • Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия).

За тур до финиша турнира претендентов единолично лидирует Гукеш Доммараджу из Индии, в активе которого 8,5 очка. Также на общую победу претендуют российский гроссмейстер Ян Непомнящий, Хикару Накамура из США и его соотечественник Фабиано Каруана, набравшие по восемь очков.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

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