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Турнир претенденток — 2024: расписание дня 21 апреля

Турнир претенденток — 2024: расписание дня 21 апреля
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Сегодня, 21 апреля, состоится 14-й тур Турнира претенденток по шахматам – 2024, который станет заключительным в случае отсутствия необходимости проведения тай-брейков. Игры проходят в «Зе Грейт Холл» в канадском Торонто.

Календарь турнира претенденток

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. Все партии начнутся в 21:30 мск.

  • Екатерина Лагно (Россия) — Рамешбабу Вайшали (Индия).
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Хампи Конеру (Индия).
  • Анна Музычук (Украина) — Тань Чжунъи (Китай).
  • Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария).

За тур до окончания турнира единолично лидирует китаянка Тань Чжунъи, набравшая 8,5 очка. Также на общую победу претендует её соотечественница Лэй Тинцзе, в активе которой 7,5 очка. Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно делят места с третьего по шестое, набрав 6,5 очка.

Турнир продолжится до 22 апреля, победительница получит призовые в размере € 24 тыс. и, кроме того, € 1750 за каждые пол-очка. Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

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