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Бресель прокомментировал своё поражение в 1-м раунде чемпионата мира по снукеру

Бресель прокомментировал своё поражение в 1-м раунде чемпионата мира по снукеру
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Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года, прокомментировал своё поражение в 1/16 финала чемпионата мира, проходящего в Шеффилде (Великобритания). В стартовом матче турнира спортсмен со счётом 9:10 проиграл англичанину Дэвиду Гилберту.

«Было нелегко играть, будучи больным, но я старался. Дэвид играл хорошо. Он фантастический снукерист и заслужил победу. Надеюсь, что он сможет победить здесь.

В этом матче я никогда не был по-настоящему спокоен, никогда не чувствовал себя хорошо. Я сыграл несколько хороших партий, но в последней очень устал.

Не думаю, что я мог бы выложиться ещё сильнее, но это не оправдание. Все иногда болеют. Это был отличный матч. Снукер занимает сейчас второе место, поэтому я надеюсь, что стану сильнее хотя бы в следующем сезоне. Но сначала мне нужно немного отдохнуть», — приводит слова спортсмена Eurosport.

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