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Чемпионат мира – 2024 по снукеру: расписание второго игрового дня

Сегодня, 21 апреля, в Шеффилде (Великобритания) пройдёт второй игровой день чемпионата мира по снукеру. Состоятся сессии матчей 1/16 финала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Второй игровой день. Расписание

Вторая сессия

12:00

Чжан Аньда (Китай) — Джек Джонс (Уэльс) — текущий счёт 2:5

16:30

Джадд Трамп (Англия) — Хоссейн Вафаей (Иран) — текущий счёт 6:3

21:00

Алистер Картер (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — текущий счёт 5:4

Том Форд (Англия) — Рики Уолден (Англия) — текущий счёт 6:3

Первая сессия

12:00

Марк Селби (Англия) — Джо О`Коннор (Англия)

16:30

Шон Мёрфи (Англия) — Луй Хаотянь (Китай)

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира из Бельгии Люка Бресель.