Чемпионат мира – 2024 по снукеру: расписание второго игрового дня

Сегодня, 21 апреля, в Шеффилде (Великобритания) пройдёт второй игровой день чемпионата мира по снукеру. Состоятся сессии матчей 1/16 финала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Снукер. Чемпионат мира — 2024. Второй игровой день. Расписание
Вторая сессия
12:00
Чжан Аньда (Китай) — Джек Джонс (Уэльс) — текущий счёт 2:5
16:30
Джадд Трамп (Англия) — Хоссейн Вафаей (Иран) — текущий счёт 6:3
21:00
Алистер Картер (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — текущий счёт 5:4
Том Форд (Англия) — Рики Уолден (Англия) — текущий счёт 6:3
Первая сессия
12:00
Марк Селби (Англия) — Джо О`Коннор (Англия)
16:30
Шон Мёрфи (Англия) — Луй Хаотянь (Китай)
Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира из Бельгии Люка Бресель.