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Сборная России по пляжному футболу проиграла «Кристаллу» в финале «Весеннего Петербурга»

Сборная России по пляжному футболу проиграла «Кристаллу» в финале «Весеннего Петербурга»
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Сборная России по пляжному футболу не смогла победить на турнире «Весенний Петербург». В финале соревнований команда в серии пенальти проиграла «Кристаллу» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:3 (2:4 пен).

В составе «Кристалла» в основное время голами отметились Игорь Бриштель (на 11-й минуте), Ярослав Прудников (24) и Олег Гапон (27). За сборную России забили Фёдор Земсков (13, 25) и Амадиус Виноградов (33, пенальти).

Отметим, что по два игрока каждой из команд получили в этой встрече жёлтые карточки: Андрей Новиков и Андрей Котенев из сборной России и Остап Фёдоров и Игорь Бриштель из «Кристалла».

В матче за третье место «Лекс» (Санкт-Петербург) также в серии пенальти обыграл сборную АФПФ Беларуси — 5:5 (6:5 пен).

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