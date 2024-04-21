«Уже никто не думает о втором месте». Накамура — о возможной победе в турнире претендентов

Американский шахматист Хикару Накамура на пресс- конференции после 13-го тура, в котором он сыграл с россиянином Яном Непомнящим, высказался о своей возможной победе в Турнире претендентов — 2024, который проходит в Торонто (Канада) с 3 по 23 апреля.

— Как показал прошлый турнир претендентов в Мадриде, второе место тоже очень важно. Как вы думаете, в этот раз может случиться похожая ситуация? Вдруг чемпион откажется играть матч. (действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула, поэтому в матче за звание чемпиона мира сыграл шахматист, занявший второе место на турнире претендентов — 2022, китаец Дин Лижэнь. — Прим. «Чемпионата»)

— Это глупо, Дин будет играть. Пока это всего лишь предположения, будет или не будет. Сейчас никто не думает о втором месте в турнире претендентов.

Отметим, что сегодня, 21 апреля, в последнем 14-м туре американец встретится с лидером турнира, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.