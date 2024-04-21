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Джадд Трамп уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Джадд Трамп уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру
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Сегодня, 21 апреля, в Шеффилде (Великобритания) прошёл матч второго игрового дня чемпионата мира по снукеру. В рамках 1/16 финала представитель Англии Джадд Трамп обыграл иранского снукериста Хоссейна Вафаея. Встреча закончилась со счётом 10:5.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Второй игровой день. Вторая сессия

Джадд Трамп (Англия) — Хоссейн Вафаей (Иран) — 10:5.

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира, бельгиец Люка Бресель. Он уступил 31-му номеру мирового рейтинга из Англии Дэвиду Гилберту. Встреча завершилась со счётом 9:10.

Чемпионат мира по снукеру пройдёт с 20 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд соревнований — £ 2,395 млн. Победитель соревнований получит £ 500 тыс.

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