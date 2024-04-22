Карлсен: Гукеш Доммараджу спрашивал у меня, как ему играть на турнире претендентов

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался об игре нынешнего лидера Турнира претендентов — 2024 Гукеша Доммараджу. Напомним, перед последним туром индийский шахматист обгоняет ближайших преследователей — американцев Фабиано Каруану и Хикару Накамуру, а также россиянина Яна Непомнящего — на 0,5 очка.

«На самом деле, Гукеш Доммараджу спрашивал у меня, что ему делать на турнире претендентов. И я ответил, что у меня нет хорошего совета. Единственное, что я сказал — он не должен сходить с ума, а должен просто искать свои шансы, пока другие соперники начнут сходить с ума», — сказал Карлсен на стриме Сhess24.

Отметим, что в эти минуты проходит финальный 14-й тур на Турнире претендентов — 2024. Лидеры турнира встретились между собой и могут разыграть победу по итогам партии. Фабиано Каруана играет с Яном Непомнящим, а Хикару Накамура — с Гукешем Доммараджу.

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