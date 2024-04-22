Горячкина сыграла вничью с Салимовой в 14-м туре Турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в 14-м туре Турнира претенденток.

Таким образом, на турнире россиянка десять раз сыграла вничью, а также одержала две победы и потерпела два поражения.

В другом матче россиянка Екатерина Лагно проиграла Рамешбабу Вайшали из Индии.

Ранее сообщалось, что китаянка Тань Чжунъи стала победительницей Турнира претенденток – 2024. Победительница получит призовые в размере € 24 тысяч, а также € 1750 за каждые пол-очка.

Чжунъи получит право сразиться в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году с действующей обладательницей титула, представительницей Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Что нужно знать о женском турнире претендентов по шахматам