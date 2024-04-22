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Непомнящий эмоционально прокомментировал свой результат на Турнире претендентов — 2024

Непомнящий эмоционально прокомментировал свой результат на Турнире претендентов — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий эмоционально подвёл итоги своего участия в Турнире претендентов — 2024, проходившего в Торонто (Канада).

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Ян Непомнящий
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Окончено
1/2:1/2
Ян Непомнящий

Фото: FIDE

«Я тоже там был», — написал Непомнящий в своей социальной сети.

Отметим, в 14-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Также в последней партии представитель Индии Гукеш Доммараджу сыграл вничью с Хикару Накамурой, став, таким образом, победителем турнира.

Турнир претендентов — 2024 проходил с 3 по 22 апреля. Его победитель Гукеш Доммараджу сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

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