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Шипов: от Непомнящего потребовался финишный спурт, но энергии не хватило

Шипов: от Непомнящего потребовался финишный спурт, но энергии не хватило
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Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов прокомментировал выступление российского шахматиста Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2024.

«Очевидно, что его стратегия „Главное — не проигрывать!“ была рассчитана на плотный турнир, в котором никто не мог бы набрать большой плюс. Но парочка аутсайдеров легко и весело обеспечили очками всех вокруг. И поэтому от Яна потребовался финишный спурт. Но увы, энергии ему не хватило», — написал Шипов в своём телеграм-канале.

Напомним, Ян Непомнящий набрал 8,5 очка и разделил второе место на турнире претендентов, прошедшем в Торонто (Канада), с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой. Победителем турнира стал 17-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу, набравший 9 очков.

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