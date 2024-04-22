Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на втором подряд турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии на Турнире претендентов — 2024. Такой результат россиянин показывает на втором подряд турнире претендентов.

Непомнящий набрал 8,5 очка и занял второе место в турнирной таблице соревнований, прошедших в Торонто (Канада). На счету россиянина 3 победы и 11 ничьих. Вторую строчку с аналогичным результатом заняли американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. Победителем турнира претендентов — 2024 стал представитель Индии Гукеш Доммараджу. На Турнире претендентов — 2022 в Мадриде (Испания) Непомнящий стал победителем, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, победитель турнира претендентов сразится с действующим чемпионом мира китайским гроссмейстером Дин Лижэнем за шахматную корону.