Объявлены победители VII Премии СБК

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17 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов Премии СБК.

На гала-вечере собрались 744 гостя. Мероприятие стало местом притяжения ведущих специалистов спортивной бизнес-индустрии. Посетители получили отличную возможность для неформального общения, обмена профессиональным опытом и поиска новых деловых партнёров.

Кульминацией вечера стало подведение итогов Премии СБК. В 2024 году организаторы получили 841 заявку – это рекорд за всё время проведения конкурса. Лучшие проекты попали в финал, затем последовал этап с защитами перед жюри. Имена лауреатов в 31 категории и специальных номинациях объявили в торжественной обстановке. Каждый победитель получил стальной глобус ручной работы.

Ведущими вечера стали Эмма Гаджиева и Василий Артемьев. Награды лауреатам вручали ключевые менеджеры отрасли – первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор Sport24 Артём Степанян, президент Fight Nights Global Камил Гаджиев, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Церемонию посетили многие именитые и титулованные спортсмены: трёхкратные олимпийские чемпионы Александр Большунов и Мария Киселёва, чемпион мира, хореограф и постановщик шоу Илья Авербух, олимпийские чемпионы Юлия Ступак, Роман Костомаров, Ангелина Мельникова и другие.

Победители VII Премии СБК

Основные номинации

Стадион года

«Ак Барс Арена»

Ледовая арена года

Ледовый дворец «Кузбасс»

Спортобъект года

Дворец игровых видов спорта (Екатеринбург)

Площадка года

ФОК «Центр спорта» (Калининград)

Горнолыжный курорт года

«Солнечная долина»

Событие года

«Игры будущего»

Спортивно-массовое мероприятие года

«ЗСД Фонтанка Фест»

Проект года

МФК «Олимпийский»

Девелопер года

«Галс-Девелопмент»

Производитель года

Stayer

Менеджер года

Иван Савин, генеральный директор ХК «Трактор»

Невоспетые герои

Алексей Томилов, оператор «Матч ТВ»

Спортивный регион года

Республика Татарстан

Спонсорская интеграция года (бюджет до ₽1 млн)

«Ауф» – коллаборация ХК «Нефтехимик», Pari и художницы Полины Стриж

Спонсорская интеграция года (бюджет более ₽1 млн)

ФК «Пари НН» х Pari х Горький 155

Технология года

Аналитическая платформа «Яндекс Плюс х VSporte»

Креатив года

«Зима в сердце, на душе вьюга...» (ХК «Торпедо»)

SMM года

ФК «Динамо»

Matchday года

«Хокквартс» – матчи между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (Fonbet)

Блогер года

Александр Журавлёв («Мяч Production»)

Стартап года

Sportdots

Прорыв года

Future lab

Корпоративное событие года

Проект «СовкомСпорт» («Совкомбанк»)

Медиапроект года

«Скользкий лёд»

Лучший фильм

«Хоккейные папы»

Социальный проект года

Всероссийский марафон донорства костного мозга #ДавайВступай (ФНЛ)

Работодатель года

Sports

Специальные номинации

Лучший хоккейный букмекер

Fonbet

Лучшее культурно-досуговое пространство

Экстрим-парк «Урам»

Спортивная традиция

ПБК ЦСКА и «Норникель»

Ставка на будущее

Капсула времени на Туре трофея «Игр будущего»

В этом году в жюри премии вошли 248 экспертов – специалисты в области спортивного бизнеса участвовали в рассмотрении заявок и оценке презентации проектов.

Лучшие члены жюри

Дмитрий Маневич, партнёр агентства PITCH Sports

Светлана Медведева, управляющий партнёр «Снегирь Арены»

Организатором премии является холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.