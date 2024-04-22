Гацалов прокомментировал вручение награды лучшему тренеру 2023 года

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о вручении награды лучшему тренеру 2023 года. В январе Гацаров был признан лучшим тренером минувшего года по версии «РИА Новости».

«Награда нашла своего героя. Эта награда — признание народа и любителей борьбы. Конечно, самая главная награда — олимпийское золото, то к чему мы стремимся. Все результаты, которых мы достигаем, это общие заслуги», — передаёт слова Гацалова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, второе место в голосовании за лучшего тренера года заняла заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Третьим по итогам голосования стал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.