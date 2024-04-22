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«Должно быть единое со страной решение». Мамиашвили — об участии борцов из России в ОИ

«Должно быть единое со страной решение». Мамиашвили — об участии борцов из России в ОИ
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о возможном участии российских борцов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Вольная борьба имеет все лицензии. Что касается женской борьбы, для нас на данный момент это успех. Я уверен, что на стамбульском чемпионате можем добрать лицензии. Мы верим в команду и в тот состав, который будет на стамбульском турнире, и обязаны брать все лицензии.

Сейчас мы должны завоевать все лицензии. Дальше мы взвесим за и против и примем решение. Должно быть единое со страной решение, и если оно будет совпадать с болельщиками, значит, возьмём ответственность», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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