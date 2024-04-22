Фадзаев — о недопуске Садулаева: он готовился, но ему вдруг закрывают дорогу

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев высказался о недопуске Абдулрашида Садулаева до участия до участия в квалификационном олимпийском турнире.

«Сказать я ему ничего не могу, потому что на самом деле он находится в очень тяжёлом положении. Он двукратный олимпийский чемпион и лидер, который показывает восхитительные результаты. Но ему говорят, что его не пускают. Он готовился, но вдруг ему закрывают дорогу и говорят: «Ты не будешь участвовать на чемпионате Европы». Поэтому Садулаеву тяжело, нужно, чтобы он боролся», — передаёт слова Фадзаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Из-за пропуска соревнований в Азербайджане Садулаев не сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, обладатель пяти золотых медалей чемпионатов мира, победитель четырёх чемпионатов Европы.