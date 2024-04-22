Главный тренер сборной России по борьбе: к Олимпиаде все будут готовиться до последнего

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о возможном участии российских борцов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Все перспективы есть, что мы будем готовы к Олимпийским играм. Все будут готовиться до последнего. Все номера готовятся. Всё может быть, но наша задача — подвести команду в оптимальной форме и к Олимпиаде быть готовыми на все сто.

На чемпионате России мы будем формировать команду. Совместно с тренерским штабом решим, как нам поступить», — передаёт слова Гацалова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, чемпионат России по вольной борьбе пройдёт с 30 апреля по 4 мая в Москве. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.