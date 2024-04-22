Гандболисты ЦСКА одолели астраханское «Динамо» в первом матче 1/4 финала ЧР

Мужской гандбольный клуб ЦСКА с трудом переиграл астраханское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии OLIMPBET чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Астрахани, завершилась со счётом 27:26 в пользу гостей.

Лучшим игроком ЦСКА в матче с «Динамо» был признан вратарь Вадим Богданов. На его счету 11 сейвов после 31 броска (35%). Самым же результативным игроком в составе армейцев стал Юлиан Гирик, в его активе восемь мячей из 15 попыток.

В следующий раз ЦСКА сразится с «Динамо» 27 апреля в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

Гандбол. Чемпионат России, Суперлига, плей-офф. Мужчины. Четвертьфинальный раунд, первый матч:

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Астрахань) – 27:26.