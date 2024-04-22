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Банька: ВАДА не отправило дело китайских пловцов в CAS, поскольку проиграло бы его

Банька: ВАДА не отправило дело китайских пловцов в CAS, поскольку проиграло бы его
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация не считает нужным отправлять дело китайских пловцов в Спортивный арбитражный суд (CAS), поскольку может проиграть его.

«ВАДА не считает нужным отправлять дело в CAS. Мы не раз этот делали, но мы также считаем, что не должны делать это постоянно. В данном случае причина в том, что у нас нет доказательств, чтобы оспорить позицию китайской стороны и Международной федерации плавания (World Aquatics). Если бы мы подали апелляцию, то непременно проиграли бы», — заявил Банька на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидин. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

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