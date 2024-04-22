Дина Аверина перенесла операцию

Серебряный призёр Токио-2020, многократная чемпионка мира Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию.

Фото: личный архив дины авериной

«Операция прошла успешно. Спасибо большое хирургу Гришину Владимиру Михайловичу и всем врачам. Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция и я очень боялась и переживала. Теперь предстоит восстановление. Надеюсь, что скоро буду в строю», — написала Аверина на своей странице в социальных сетях.

Ранее сёстры Дина и Арина Аверины объявили о завершении профессиональной карьеры.