Глава ВАДА заявил, что нет причин для пересмотра кодекса из-за допинг-случаев китайцев

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что не видит причин для пересмотра всемирного кодекса в связи с допинг-случаями китайских пловцов.

«Мы сейчас в процессе пересмотра кодекса, проводим консультации. Если нужно, мы всегда готовы пересмотреть кодекс для усиления борьбы с допингом. Но конкретно в этом деле не вижу никаких возможностей для того, чтобы сделать что-то лучше по сравнению с тем, что и так мы сделали», — приводит слова Баньки с пресс-конференции «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.