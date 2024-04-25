19-летняя российская дзюдоистка Дудина завоевала золото на чемпионате Европы — 2024

19-летняя российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала титул чемпионки Европы – 2024 в весовой категории до 48 кг. В финальной схватке турнира, который проходит в Загребе (Хорватия), Дудина одолела француженку Бландин Пон.

Бронзу соревнований завоевала представительница Израиля Тамар Малка, тройку лучших замкнула Катарина Кошта из Португалии.

Напомним, европейский чемпионат стартовал сегодня, 25 апреля. Российские и белорусские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе.

Отметим, что Дудина также является победительницей первенства России 2023 года среди спортсменок не старше 23 лет. А 2022 году Кристина завоевала золотую медаль на Спартакиаде сильнейших.