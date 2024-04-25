Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, чем занимается с сестрой после окончания карьеры.

«Как обычно, продолжаем проводить мастер-классы в России и не в России. Хотим сделать своё шоу в Москве осенью и будем там выступать. Сейчас восстанавливаемся, отдыхаем и залечиваем травмы», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее Дина вместе с сестрой Ариной объявила о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.