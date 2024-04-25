Арина Аверина ответила, примут ли они с сестрой участие в играх БРИКС

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина ответила на вопрос, примут ли они с сестрой Диной участие в играх БРИКС. Спортивные игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

«Мы не будем принимать участие, мы официально завершили карьеру. Если будут какие-то мастер-классы, то планируем выступать только вместе. Но у нас есть наше шоу, мы там вдвоём. Главные роли – это чёрный и белый лебедь» — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее Арина вместе с сестрой Диной объявила о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.