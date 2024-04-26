Джон Хиггинс вышел в 1/8 финала чемпионата мира — 2024, где сразится с Марком Алленом

Четырёхкратный обладатель титула Джон Хиггинс успешно стартовал на чемпионате мира – 2024 по снукеру, общий призовой фонд которого составил € 2 395 000.

В матче 1/16 финала Хиггинс (13-й номер мирового рейтинга) со счётом 10:6 обыграл Джейми Джонса (41-й номер мирового рейтинга). До перерыва Джон вёл с менее комфортным отрывом (5:4).

За выход в четвертьфинал престижных соревнований 48-летний Хиггинс сразится с Марком Алленом (третий номер мирового рейтинга, прошлогодний полуфиналист).

Действующим победителем ЧМ является бельгиец Люка Бресель. В финале 2023 года он со счётом 18:15 обыграл четырёхкратного обладателя титула Марка Селби. Интересно, что и Бресель, и Селби уже завершили своё выступление в текущем розыгрыше.