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Грищук, Есипенко и Гунина выступят на командном чемпионате России по шахматам

С 30 апреля по 11 мая 2024 года в гранд-отеле «Жемчужина» города Сочи пройдёт FONBET командный чемпионат России по шахматам.

Программа соревнований включает чемпионат России среди мужских команд «Премьер-лига», чемпионат России среди женских команд и всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига». Также состоятся первенства России среди команд юношей и среди команд девушек 2010 года рождения и моложе.

По информации Федерации шахмат России, в соревнованиях выступят такие известные гроссмейстеры, как Александр Грищук, Даниил Дубов, Александр Морозевич, Алексей Дреев, Андрей Есипенко, Максим Матлаков, Габриэль Саргиссян (Армения). В женском турнире примет участие двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина.

Игровые дни на турнире: 1–4 мая и 6–10 мая.