Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание восьмого игрового дня

Сегодня, 27 апреля, в Шеффилде (Великобритания) состоится восьмой игровой день чемпионата мира по снукеру. Пройдут сессии матчей 1/8 финала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Снукер. Чемпионат мира — 2024. Восьмой игровой день. Расписание
Первая сессия
16:30
Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Аллен (Северная Ирландия)
21:00
Джо О'Коннор (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия)
Джек Лисовски (Англия) — Стюарт Бингем (Англия)
Вторая сессия
12:00
Стивен Магуайр (Шотландия) — Шон Мёрфи (Англия)
Третья сессия
12:00
Джадд Трамп (Англия) — Том Форд (Англия) — текущий счёт 11:5
16:30
Джек Джонс (Уэльс) — Сы Цзяхуэй (Китай) — текущий счёт 6:2
Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгийский спортсмен Люка Бресель. На турнире также повторили антирекорд — восемь снукеристов из топ-16 рейтинга проиграли в первом раунде (Люка Бресель, Марк Селби, Марк Уильямс, Дин Джуньху, Али Картер, Гэри Уилсон, Аньда Чжан, Барри Хокинс).