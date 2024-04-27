Усэйн Болт назвал топового футболиста, с которым хотел бы сразиться на стометровке

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт бросил вызов нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе. Это произошло во время церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards в Мадриде (Испания).

Журналист: праймовый Усэйн Болт против любого футболиста. Кого из них выберешь?

Болт: я бы хотел посмотреть, насколько быстр Мбаппе.

Журналист: думаешь, он сможет победить тебя?

Болт: конечно, нет. Но мне бы хотелось посмотреть, насколько близок он к моим показателям (смеётся). Надеюсь, однажды он выйдет на беговую дорожку и пробежит 100 метров на время.

Напомним, за время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.