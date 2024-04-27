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Джадд Трамп без проблем вышел в четвертьфинал чемпионата мира — 2024 по снукеру

Джадд Трамп без проблем вышел в четвертьфинал чемпионата мира — 2024 по снукеру
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Чемпион мира 2019 года, второй номер мирового рейтинга английский снукерист Джадд Трамп пробился в четвертьфинальный раунд чемпионата мира – 2024.

В матче 1/8 финала 34-летний Трамп со счётом 13:7 обыграл Тома Форда (14-й номер мирового рейтинга).

Снукер. Чемпионат мира 2024. 2-й раунд (до 13 побед)
Джадд Трамп - Том Форд
27 апреля 2024, суббота. 12:00 МСК
Джадд Трамп
Окончено
13:7
Том Форд

В четвертьфинале ЧМ-2024 Трамп сразится с победителем поединка Джэк Джонс (44-й номер мирового рейтинга) — Си Цзяхуэй (23-й номер мирового рейтинга). В данный момент счёт встречи 9:7 в пользу Джонса.

Действующим победителем чемпионата мира является бельгиец Люка Бресель. В финале 2023 года он со счётом 18:15 обыграл четырёхкратного обладателя титула Марка Селби. Интересно, что и Бресель, и Селби уже завершили своё выступление в нынешнем розыгрыше.

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