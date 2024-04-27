Джадд Трамп без проблем вышел в четвертьфинал чемпионата мира — 2024 по снукеру

Чемпион мира 2019 года, второй номер мирового рейтинга английский снукерист Джадд Трамп пробился в четвертьфинальный раунд чемпионата мира – 2024.

В матче 1/8 финала 34-летний Трамп со счётом 13:7 обыграл Тома Форда (14-й номер мирового рейтинга).

В четвертьфинале ЧМ-2024 Трамп сразится с победителем поединка Джэк Джонс (44-й номер мирового рейтинга) — Си Цзяхуэй (23-й номер мирового рейтинга). В данный момент счёт встречи 9:7 в пользу Джонса.

Действующим победителем чемпионата мира является бельгиец Люка Бресель. В финале 2023 года он со счётом 18:15 обыграл четырёхкратного обладателя титула Марка Селби. Интересно, что и Бресель, и Селби уже завершили своё выступление в нынешнем розыгрыше.