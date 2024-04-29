ДжейПи Нил: сборная России по регби сейчас сдала

Главный тренер казанской «Стрелы» представитель ЮАР ДжейПи Нил высказался о состоянии сборной России по регби на данный момент.

«Сборная России сейчас не играет в Европе против Грузии, Румынии, Португалии, да даже Нидерландов… Я думаю, сборная сейчас сдала.

Возрастные игроки в своих клубах блокируют молодых. Это то, над чем мы в «Стреле» активно работаем. У нас довольно молодая команда с опытными исполнителями на ключевых позициях, но лично я для себя поставил цель – как можно большему количеству молодых игроков дать возможность играть и оставить их в системе. Потому что если они не будут играть – они не будут знать, что хорошо играют. Если бы я был главным тренером сборной, я бы собрал клубных тренеров и сказал бы: «Эй, дайте молодым играть! Пожалуйста, дайте им возможность проявить себя!» – сказал Нил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Андерсон.

Напомним, ДжейПи Нил с 2019 года тренирует казанскую «Стрелу».