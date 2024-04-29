Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание 10-го игрового дня
Сегодня, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся матчи 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 10-го игрового дня турнира.
Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Расписание 29 апреля
- Джо О`Коннор (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — начало сессии в 15:00 мск. Текущий счёт — 6:10.
- Райан Дэй (Уэльс) — Ронни О`Салливан (Англия) — начало сессии в 15:00 мск. Текущий счёт — 6:10.
- Джек Лисовски (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия) — начало сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 7:9.
- Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — начало сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 7:9.
Ранее в четвертьфинал вышли Дэвид Гилберт (Англия), Джадд Трамп (Англия), Джек Джонс (Уэльс) и Стивен Магуайр (Шотландия).
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