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Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание 10-го игрового дня

Сегодня, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся матчи 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 10-го игрового дня турнира.

Снукер. Чемпионат мира. 1/8 финала. Расписание 29 апреля

Джо О`Коннор (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — начало сессии в 15:00 мск. Текущий счёт — 6:10.

Райан Дэй (Уэльс) — Ронни О`Салливан (Англия) — начало сессии в 15:00 мск. Текущий счёт — 6:10.

Джек Лисовски (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия) — начало сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 7:9.

Джон Хиггинс (Шотландия) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — начало сессии в 21:00 мск. Текущий счёт — 7:9.

Ранее в четвертьфинал вышли Дэвид Гилберт (Англия), Джадд Трамп (Англия), Джек Джонс (Уэльс) и Стивен Магуайр (Шотландия).