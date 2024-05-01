Гребца из США, который умер в 2021-м, лишат олимпийских наград из-за дела об изнасиловании

Американский гребец, двукратный олимпийский призёр Тед Нэш будет лишён наград из-за дела об изнасиловании подростка более 50 лет назад. Об этом сообщает ESPN.

Американская федрация гребли на байдарках и каноэ опубликовала 154-страничный отчёт, где говорится о том, как 40-летний Нэш предпринимал действия сексуального характера по отношению к Дженнифер Фокс, которой на тот момент было 13 лет.

Фокс рассказала о происшествии в фильме «Сказка», вышедшем в 2018 году, тогда она не упомянула о том, кто конкретно это был, хотя Нэш был ещё жив. Позже она назвала имя насильника, что привело к расследованию.

Сам спортсмен родился в 1932 году и в 2021-м умер в возрасте 89 лет.

Американская федерация гребли признала недействительными все награды, которые вручала Нэшу, в том числе звание «Человек года — 2005» и Почётную медаль США по гребле 2013 года.