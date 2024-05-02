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Гандболисты ЦСКА обыграли «Пермских медведей» в первом матче полуфинала чемпионата России

Гандболисты ЦСКА обыграли «Пермских медведей» в первом матче полуфинала чемпионата России
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Сегодня, 2 мая, состоялся первый полуфинальный матч OLIMPBET мужской Суперлиги, в котором гандбольный клуб «Пермские медведи» встретился с московским ЦСКА. Матч прошёл в Перми и закончился победой гостей. Гандболисты ЦСКА выиграли со счётом 32:29 (15:12).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Артур Рудь, забросивший 7 мячей. Ответный матч между командами состоится 9 мая в Москве.

Гандбол. Чемпионат России, Суперлига, плей-офф. Мужчины.

1/2 финала. Первый матч.

«Пермские медведи» (Пермь) — ЦСКА (Москва)— 29:32 (12:15).

Напомним, вчера, 1 мая, в другом полуфинальном противостоянии «Чеховские медведи» одержал выездную победу над командой «Зенит» (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 24:29 (12:15) в пользу чеховской команды.

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