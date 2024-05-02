Ронни О'Салливан высказался о возможности завершения карьеры после поражения на ЧМ

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан после поражения в четвертьфинале чемпионата мира – 2024 заверил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

Напомним, в четвертьфинальном поединке 48-летний О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Из-за данного поражения после ЧМ Ронни потеряет лидерство в мировом рейтинге.

«Мне ещё предстоит много играть в снукер. Турниры, в которых я буду участвовать, будут анонсироваться в порядке очереди. Я просто хочу получать удовольствие от игры. У меня есть контракт на участие в определённых турнирах WST. У меня есть контракт на участие в некоторых показательных мероприятиях в Китае. Они будут первыми, поэтому, если у меня будет время, чтобы вписаться в некоторые другие соревнования, я это сделаю», — сказал Ронни в эфире Eurosport.