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«Достойный полуфинал». Тренер ГК ЦСКА Ходьков — о победе над «Пермскими медведями»

«Достойный полуфинал». Тренер ГК ЦСКА Ходьков — о победе над «Пермскими медведями»
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Главный тренер ГК ЦСКА Олег Ходьков прокомментировал итог первого полуфинального матча мужского чемпионата России с «Пермискими медведями». Матч завершился победой московской команды со счётом 32:29.

«Достойный полуфинал. У нас всегда принципиальные матчи с „Пермскими медведями“. Все матчи традиционно проходят в настоящей мужской борьбе. Наш вратарь сумел чуть больше отбить и поэтому мы смогли одержать победу. Думаю, что зрителям эта встреча понравилась», — сказал Ходьков после матча.

Напомним, вчера, 1 мая, в другом полуфинальном противостоянии «Чеховские медведи» одержал выездную победу над командой «Зенит» (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 24:29 (12:15) в пользу чеховской команды.

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