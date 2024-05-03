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Вайцеховская: у Вяльбе хватает мужества называть вещи своими именами

Вайцеховская: у Вяльбе хватает мужества называть вещи своими именами
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская встала на защиту президента ФЛГР Елены Вяльбе, на которую обрушилась критика после того, как она назвала прославленную российскую пловчиху Юлию Ефимову «американкой».

«Все эти истерики коллег по поводу сказанного… Мне кажется, что они во многом идут от понимания, что у Вяльбе хватает мужества, чтобы называть вещи своими именами и говорить то, что она думает. А у них хоть какой-то собственной позиции нет в принципе.

По большому счёту, куда интереснее в интервью фраза Елены Валерьевны: «Давайте посмотрим, кто вернётся с Олимпиады с медалями, а потом будем думать, правы мы были в своих рассуждениях, или нет». Я вот тоже пока вижу, что наиболее сильно рвутся в Париж те, кому не сильно светит что-то там выиграть. Хотелось бы ошибаться. Честно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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