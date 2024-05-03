Вайцеховская: в моём представлении Юлия Ефимова тоже гораздо больше американка

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказала своё отношение к тому, что шестикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова хотела бы выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Я вот для себя решила, что очень сильно буду болеть за Юлю, если она пробьётся в Париж. Мне вообще кажется, что Ефимова очень давно поняла, что представляют собой её, так называемые, спортивные руководители, и поняла, что в этой жизни каждый сам за себя. И выбор сделала — где жить. Не в России, если коротко.

И на данный момент она и в моём представлении тоже гораздо больше американка. Спортсменка с абсолютно американским менталитетом, скажем так. Что совершенно не мешает мне ей симпатизировать, болеть за неё и всячески мысленно поддерживать и желать удачи», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.