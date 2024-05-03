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Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание полуфиналов

Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание полуфиналов
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Сегодня, 3 мая, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся полуфинальные матчи чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/2 финала турнира.

Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Расписание 3 мая

  • Дэвид Гилберт (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 4:4 — начало второй сессии в 12:00 мск.
  • Джек Джонс (Уэльс) — Стюарт Бинэм (Англия) — 4:4 — начало второй сессии в 16:30 мск.
Календарь чемпионата мира по снукеру - 2024

Ранее в четвертьфинале поражение потерпел семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан. В 1/4 финала О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по итогам первой сессии счёт матча был равным — 8:8, однако во втором игровом отрезке Бинэму удалось превзойти Ронни.

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