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Шериев и Магомаев стали победителями чемпионата России по вольной борьбе — 2024

Борец из Московской области Иналбек Шериев стал победителем предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе — 2024. В финальной схватке весовой категории до 70 кг он одолел соперника из Дагестана Курбана Шираева. Счёт — 5:4.

Преодолимпийский чемпионат России по вольной борьбе — 2024.

До 70 кг

1. Иналбек Шериев (Московская область).

2. Курбан Шираев (Дагестан).

3. Магомед-Эми Эльтемиров и Турпал-Али Хатуев (оба — Чеченская Республика).

Другой комплект наград разыгрывался в весовой категории до 79 кг. Там первенствовал дагестанский вольник Магомед Магомаев. В финальном противостоянии он взял верх над борцом из Брянской области Гаджимурадом Алихмаевым. Счёт — 4:1.

Преодолимпийский чемпионат России по вольной борьбе — 2024.

До 79 кг

1. Магомед Магомаев (Дагестан).

2. Гаджимурад Алихмаев (Брянская область).

3. Ахмед Манилов (Калининградская область) и Халид Яхиев (Чеченская Республика).

3 мая на турнире пройдут квалификационные раунды в олимпийских весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.