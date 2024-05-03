Иван Черных выиграл четвёртую бронзу для российских дзюдоистов на турнире «Большого шлема»

Российский дзюдоист Иван Черных завоевал бронзовую медаль в первый день турнира «Большого шлема», который проходит в Душанбе (Таджикистан). Россиянин занял третье место в весе до 66 кг.

Ранее российские дзюдоисты завоевали ещё три бронзовые медали этого турнира. В весе до 48 кг Аина Моисеева в поединке за бронзу одолела словенскую спортсменку Марушу Стангар, в малом финале весовой категории до 52 кг Глафира Борисова одержала победу в поединке с немецкой спортсменкой Машей Балхаус, а Изнаур Сааев, который выступает в весовой категории до 60 кг, выиграл схватку за бронзовую награду у дзюдоиста из Таджикистана Хакдода Гулова.

Соревнования в Душанбе завершатся 5 мая.

Напомним, решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.