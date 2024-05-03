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Сальников рассказал, сколько российских пловцов выполнили норматив ОИ на турнире в Боснии

Сальников рассказал, сколько российских пловцов выполнили норматив ОИ на турнире в Боснии
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал об участии российских пловцов в международном турнире в Боснии и Герцеговине, который прошёл 27-28 апреля.

«Семь человек выполнили олимпийские нормативы, но целью этих соревнований не являлось выполнение каких-либо специальных нормативов. Цель выступления — приобретение опыта и практики выступления на международной арене. Никто не ставил себе целью после стартов получить нейтральный статус. Результаты соответствовали уровню чемпионата России. Ксенией Мишариной было установлено два юношеских национальных рекорда», — приводит слова Сальникова «РИА Новости».

Напомним, российский пловец и рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников отказался подавать заявку на нейтральный статус, объяснив это тем, что не видит в этом смысла. От участия на Олимпиаде в Париже отказались и другие пловцы – Евгения Чикунова и Иван Гирёв.

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