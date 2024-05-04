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Кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2024?

Кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2024?
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В Шеффилде (Великобритания) продолжаются полуфинальные матчи чемпионата мира по снукеру — 2024.

Англичанин Дэвид Гилберт играет с соотечественником Кайреном Уилсоном — 10:14 — начало третьей сессии в 16:30 мск. Валлиец Джек Джонс проводит матч со Стюартом Бинэмом (Англия) — 8:8 — начало третьей сессии в 12:00 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2024?»

Ранее в четвертьфинале поражение потерпел семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан. В 1/4 финала О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по итогам первой сессии счёт матча был равным — 8:8, однако во втором игровом отрезке Бинэму удалось превзойти Ронни.

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