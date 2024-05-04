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Чемпионат мира по снукеру — 2024: расписание полуфиналов

Чемпионат мира по снукеру — 2024: расписание полуфиналов
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Сегодня, 4 мая, в Шеффилде (Великобритания) продолжатся полуфинальные матчи чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/2 финала турнира.

Снукер. Чемпионат мира. 1/2 финала. Расписание 4 мая

  • Джек Джонс (Уэльс) — Стюарт Бинэм (Англия) — 8:8 — начало третьей сессии в 12:00 мск, а начало четвёртой — в 21:00 мск.
  • Дэвид Гилберт (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 10:14 — начало четвёртой сессии в 16:30 мск.

Ранее в четвертьфинале поражение потерпел семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан. В 1/4 финала О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по итогам первой сессии счёт матча был равным — 8:8, однако во втором игровом отрезке Бинэму удалось превзойти Ронни.

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