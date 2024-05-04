Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская дзюдоистка Лилуашвили стала 2-й на турнире «Большого шлема» в Душанбе

Российская дзюдоистка Лилуашвили стала 2-й на турнире «Большого шлема» в Душанбе
Комментарии

Российская дзюдоистка Дали Лилуашвили стала серебряным призёром турнира «Большого шлема» в Душанбе (Таджикистан).

В финале весовой категории до 63 кг Лилуашвили уступила Любляне Пиовесане из Австрии.

Турнир «Большого шлема» в столице Таджикистана начался в пятницу и завершится в воскресенье, 5 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Ранее российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы, который проходил в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля. Золотые медали достались Иналу Тасоеву, Кристине Дудиной и Матвею Каниковскому.

Ранее бронзовые медали турнира «Большого шлема» в Душанбе завоевали дзюдоисты Аина Моисеева и Изнаур Сааев.

Материалы по теме
Дзюдоисты Моисеева и Сааев завоевали бронзовые медали турнира «Большого шлема» в Душанбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android