Российская дзюдоистка Лилуашвили стала 2-й на турнире «Большого шлема» в Душанбе

Российская дзюдоистка Дали Лилуашвили стала серебряным призёром турнира «Большого шлема» в Душанбе (Таджикистан).

В финале весовой категории до 63 кг Лилуашвили уступила Любляне Пиовесане из Австрии.

Турнир «Большого шлема» в столице Таджикистана начался в пятницу и завершится в воскресенье, 5 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Ранее российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы, который проходил в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля. Золотые медали достались Иналу Тасоеву, Кристине Дудиной и Матвею Каниковскому.

Ранее бронзовые медали турнира «Большого шлема» в Душанбе завоевали дзюдоисты Аина Моисеева и Изнаур Сааев.