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«КПРФ» взял верх над ЛКС в первом матче 22-го тура Суперлиги

«КПРФ» взял верх над ЛКС в первом матче 22-го тура Суперлиги
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Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» одержал домашнюю победу в матче 22-го тура мужской Суперлиги, обыграв липецкий ЛКС со счётом 3:1.

Счёт в матче на третьей минуте открыл игрок хозяев Матеус Майя. Гости отыгрались на 18-й минуте — нападающий Олег Кручинин сравнял счёт в матче. Лишь в последней пятиминутке «КПРФ» вырвал победу в матче: на 35-й минуте точный удар нанёс Андрей Заболонков, а победную точку на последней минуте матча поставил защитник Баталья.

После 43 матчей в чемпионате России — 2023/2024 «КПРФ» набрал 72 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. ЛКС с 46 очками после аналогичного количества игр находится на девятой позиции. В воскресенье, 5 мая, команды проведут повторный матч 22-го тура.

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