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Кайрен Уилсон стал первым финалистом чемпионата мира по снукеру

Кайрен Уилсон стал первым финалистом чемпионата мира по снукеру
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Английский снукерист Кайрен Уилсон (12-й номер мирового рейтинга) вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Шеффилде (Англия). В полуфинальном поединке он со счётом 17:11 обыграл соотечественника Дэвида Гилберта (31-й номер мирового рейтинга).

Снукер. Чемпионат мира 2024. 1/2 финала (до 17 побед)
Дэвид Гилберт - Кайрен Уилсон
04 мая 2024, суббота. 16:35 МСК
Дэвид Гилберт
Окончено
11:17
Кайрен Уилсон

В решающем матче за звание чемпиона мира — 2024 Уилсон сразится с победителем встречи между англичанином Стюартом Бинэмом (29-й номер мировой классификации) и валлийцем Джеком Джонсом. В данный момент счёт встречи 13:10 в пользу снукериста из Уэльса.

Чемпионат мира по снукеру завершится 6 мая. Его общий призовой фонд составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс.

Действующим победителем ЧМ является бельгиец Люка Бресель, который закончил соревнования в этом году уже в первом круге, уступив проигравшему сегодняшнему неудачнику Гилберту.

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